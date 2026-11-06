Archit Organosys stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Archit Organosys hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,75 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz wurde auf 640,0 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 328,6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at