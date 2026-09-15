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15.09.2026 06:00:07
Architects of Japan’s Easy-Money Policies Are Changing Their Minds
As the Bank of Japan weighs another rate increase on Friday, a divide over how Japan should confront inflation is widening.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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