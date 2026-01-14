ARCHITECTS STUDIO JAPAN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ARCHITECTS STUDIO JAPAN lud am 13.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 10,51 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ARCHITECTS STUDIO JAPAN 8,56 JPY je Aktie generiert.

ARCHITECTS STUDIO JAPAN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 196,3 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 57,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 459,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at