ARCHITECTS STUDIO JAPAN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ARCHITECTS STUDIO JAPAN hat am 16.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 11,45 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ARCHITECTS STUDIO JAPAN -11,010 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat ARCHITECTS STUDIO JAPAN im vergangenen Quartal 141,2 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ARCHITECTS STUDIO JAPAN 119,3 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at