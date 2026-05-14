HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
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14.05.2026 09:07:19
Architecture of remembrance and hope: Daniel Libeskind at 80
Famous for designing the Jewish Museum Berlin and the Ground Zero project in New York, the architect has created dozens of memorable buildings worldwide.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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