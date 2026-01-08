Krypto Aktie
Architekt des Tessiner Krypto-Standorts wechselt zu Privatbank
Die Privatbank BIL Suisse verstärkt ihr Team in Lugano mit einer Persönlichkeit aus dem öffentlichen Sektor: Per Januar 2026 stösst Paolo Bortolín als Director Business Development zur Bank. Bortolín war eine treibende Kraft bei Luganos Positionierung als europäische Blockchain- und Krypto-Hochburg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
