Archon Minerals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Archon Minerals hat am 28.09.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,210 CAD. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at