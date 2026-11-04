Archrock gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Archrock hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 370,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 382,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at