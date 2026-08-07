Archrock legte Quartalsergebnis vor

Archrock hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 371,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Archrock 383,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at