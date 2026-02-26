Archrock präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Archrock hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 377,1 Millionen USD gegenüber 326,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,49 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,16 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at