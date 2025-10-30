|
Archrock stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Archrock hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Archrock im vergangenen Quartal 382,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Archrock 292,2 Millionen USD umsetzen können.
