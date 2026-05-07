Archrock veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Archrock hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Archrock in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 373,8 Millionen USD im Vergleich zu 347,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at