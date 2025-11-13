ARCL Organics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ARCL Organics hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,90 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,72 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 861,9 Millionen INR gegenüber 564,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at