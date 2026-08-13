ARCL Organics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ARCL Organics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 11,40 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,99 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 669,5 Millionen INR – eine Minderung von 0,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 673,4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at