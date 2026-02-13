ARCL Organics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ARCL Organics hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -11,01 INR. Ein Jahr zuvor waren 2,24 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,71 Prozent auf 534,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 619,6 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at