ArcLight Clean Transition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ArcLight Clean Transition A stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 73,9 Millionen USD – eine Minderung von 14,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 86,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at