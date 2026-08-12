|
12.08.2026 06:31:29
ArcLight Clean Transition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
ArcLight Clean Transition A stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat ArcLight Clean Transition A im vergangenen Quartal 82,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ArcLight Clean Transition A 77,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.