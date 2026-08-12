ArcLight Clean Transition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ArcLight Clean Transition A stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ArcLight Clean Transition A im vergangenen Quartal 82,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ArcLight Clean Transition A 77,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at