ArcLight Clean Transition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ArcLight Clean Transition A äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 83,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 84,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at