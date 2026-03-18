ArcLight Clean Transition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ArcLight Clean Transition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 USD, nach -0,050 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat ArcLight Clean Transition A 99,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,150 USD. Im letzten Jahr hatte ArcLight Clean Transition A einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 349,07 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 299,92 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at