ArcLight Clean Transition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ArcLight Clean Transition A hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 79,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ArcLight Clean Transition A 83,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at