Arco Towers REIT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Arco Towers REIT hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 5,5 Millionen EUR, gegenüber 8,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 37,30 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,26 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 10,57 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 423,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,02 Millionen EUR in den Büchern standen.

