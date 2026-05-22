Arcos Dorados A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arcos Dorados A hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 486,55 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 139,58 ARS je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 724,25 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 1 136,38 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at