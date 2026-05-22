|
22.05.2026 06:31:29
Arcos Dorados A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Arcos Dorados A hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 486,55 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 139,58 ARS je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 724,25 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 1 136,38 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!