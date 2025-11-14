Arcos Dorados A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Arcos Dorados A hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arcos Dorados A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 USD in den Büchern gestanden.

Arcos Dorados A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,19 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at