14.11.2025 06:31:28
Arcos Dorados A legte Quartalsergebnis vor
Arcos Dorados A ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Arcos Dorados A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 1900,30 ARS. Im letzten Jahr hatte Arcos Dorados A einen Gewinn von 314,57 ARS je Aktie eingefahren.
Arcos Dorados A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 587,19 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 066,71 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.
