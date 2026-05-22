Arcos Dorados A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arcos Dorados A präsentierte in der am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie generiert.

Arcos Dorados A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at