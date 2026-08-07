Arcosa: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Arcosa hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,61 Prozent auf 658,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 736,9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at