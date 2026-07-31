Arcotech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arcotech hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,78 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,780 INR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at