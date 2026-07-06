ARCS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ARCS äußerte sich am 03.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 54,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 51,85 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 158,48 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 154,29 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at