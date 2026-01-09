|
09.01.2026 06:31:28
ARCS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ARCS gab am 08.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 51,69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 37,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ARCS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 151,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 146,89 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Aufwärtsdrang -- Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.