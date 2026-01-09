ARCS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ARCS gab am 08.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 51,69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 37,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ARCS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 151,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 146,89 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at