ARCS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ARCS hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 54,00 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 160,21 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,40 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at