ARCS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ARCS stellte am 13.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 73,82 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 74,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 162,19 Milliarden JPY gegenüber 158,65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 231,36 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 204,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 626,96 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 608,28 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at