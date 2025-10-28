ArcSoft A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ArcSoft A hat am 25.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 CNY gegenüber 0,070 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 214,3 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 192,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at