28.10.2025 06:31:28
ArcSoft A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ArcSoft A hat am 25.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 CNY gegenüber 0,070 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 214,3 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 192,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
