ArcSoft A präsentierte Quartalsergebnisse

ArcSoft A gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,06 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ArcSoft A 0,100 CNY je Aktie eingenommen.

ArcSoft A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 212,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 198,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at