ArcSoft A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ArcSoft A hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,120 CNY je Aktie in den Büchern standen.

ArcSoft A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 224,6 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 207,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at