ArcSoft A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ArcSoft A äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,49 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,220 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 295,4 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 241,5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 6,84 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ArcSoft A 0,440 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat ArcSoft A im vergangenen Geschäftsjahr 922,97 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ArcSoft A 809,86 Millionen CNY umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,615 CNY und einen Umsatz von 967,07 Millionen CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at