Arctech Solar A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Arctech Solar A hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arctech Solar A 0,410 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 48,54 Prozent auf 1,34 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,61 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at