Arctech Solar A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Arctech Solar A hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,06 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arctech Solar A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,170 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Arctech Solar A mit einem Umsatz von insgesamt 2,40 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 78,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at