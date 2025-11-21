Arctic Blue Beverages Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Arctic Blue Beverages Registered hat am 19.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

