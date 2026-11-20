Arctic Blue Beverages Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arctic Blue Beverages Registered -0,060 SEK je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Arctic Blue Beverages Registered 1,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,2 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at