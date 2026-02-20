Arctic Blue Beverages Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Arctic Blue Beverages Registered stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arctic Blue Beverages Registered -0,160 SEK je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,5 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 1,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Arctic Blue Beverages Registered vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,340 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,530 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,31 Prozent auf 4,96 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,13 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

