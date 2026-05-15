Arctic Falls Aktiebolag Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Arctic Falls Aktiebolag Registered hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,30 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,30 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Arctic Falls Aktiebolag Registered mit einem Umsatz von insgesamt 58,4 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at