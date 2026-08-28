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28.08.2026 06:31:29
Arctic Falls Aktiebolag Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Arctic Falls Aktiebolag Registered hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,90 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Arctic Falls Aktiebolag Registered 4,42 SEK je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 159,29 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 153,11 Millionen SEK umgesetzt.
Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 3,90 SEK je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 159,00 Millionen SEK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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