Arctic Fish veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arctic Fish hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -2,63 NOK. Ein Jahr zuvor waren -3,390 NOK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 142,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 356,4 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 147,1 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at