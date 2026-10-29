Arctic Hunter Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arctic Hunter Energy hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 59,26 Prozent auf 0,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Arctic Hunter Energy ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Arctic Hunter Energy mit einem Umsatz von insgesamt 0,35 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,82 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um -57,32 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at