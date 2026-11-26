Arctic Hunter Energy hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at