Arctic Hunter Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Arctic Hunter Energy veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal hat Arctic Hunter Energy 0,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 35,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at