Arctic Paper: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Arctic Paper hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Arctic Paper ein EPS von -0,190 PLN in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 814,0 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 822,8 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at