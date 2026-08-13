Arctic Paper präsentierte Quartalsergebnisse

Arctic Paper hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Arctic Paper hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,50 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,660 PLN je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 750,8 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 833,5 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at