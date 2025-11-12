Arcturus Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Arcturus Therapeutics hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,260 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 55,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at