Arcturus Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arcturus Therapeutics präsentierte in der am 29.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Das EPS wurde auf 4,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,470 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 160,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,350 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -7,740 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 206,00 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 12,40 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 5,832 USD sowie einen Umsatz von 53,87 Millionen USD belaufen.

